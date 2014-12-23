Песков считает преждевременным называть дату визита Путина в Китай

В Кремле оценили грядущий визит главы РФ в Пекин.

Плотный график обмена Москвы официальными рабочими визитами с Пекином прорабатывается на всех уровнях, называть дату поездки в эту страну главы государства Владимира Путина пока преждевременно. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 30 августа сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Чиновник добавил, что пресса будет информироваться о нововведениях в установленные сроки по таким поездкам.

Пока преждевременно об этом сообщать. Могу лишь сказать, что, действительно, между Россией и Китаем прорабатывается достаточно плотный график обмена визитами на разных уровнях, в том числе и на высшем уровне. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков заявил, что эксперты изучают маршруты дронов в Псковской области.

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