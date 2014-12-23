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Песков считает преждевременным называть дату визита Путина в Китай

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В Кремле оценили грядущий визит главы РФ в Пекин.

Плотный график обмена Москвы  официальными рабочими визитами с Пекином прорабатывается на всех уровнях, называть дату поездки в эту страну главы государства Владимира Путина пока преждевременно. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 30 августа сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков.  Чиновник добавил, что пресса будет информироваться о нововведениях в установленные сроки по таким поездкам.

Пока преждевременно об этом сообщать. Могу лишь сказать, что, действительно, между Россией и Китаем прорабатывается достаточно плотный график обмена визитами на разных уровнях, в том числе и на высшем уровне.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков заявил, что эксперты изучают маршруты дронов в Псковской области.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, китай, кремль, рабочая поездка
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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