Песков заявил, что эксперты изучают маршруты дронов в Псковской области

В Кремле рассказали о работе по устранению угрозы для граждан и инфраструктуры.

Главе государства Владимиру Путину доложили о массированной атаке беспилотников на российскую территорию в ночь на 30 августа. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 30 августа сделал официальный представитель администрации в Москве Дмитрий Песков. Чиновник добавил, что в текущий момент специалисты устанавливают маршруты дронов, летевших в Псковскую область. Спикер ответил на вопрос СМИ о том, прилетели ли аппараты и з Эстонии или Латвии. В Кремле заметили, что такие выводы могут делать только военные эксперты.

Не сомневаюсь, что в настоящее время наши военные эксперты как раз работают над этими вопросами, выясняются маршруты, анализируется то, как это было сделано, с тем, чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких ситуацию в дальнейшем. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Дмитрий Песков заявил, что подавляющее большинство дронов летят в гражданские объекты. В России работают над искоренением данной угрозы мирному населению.

Кремль приветствует слова Папы Римского о наследии России.

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