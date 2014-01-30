Дмитрий Песков напомнил об историческом прошлом государства.

Кремль очень позитивно воспринял слова Папы Римского Франциска о наследии великой России, они звучат в унисон с позицией российского государства и общества. Такую позицию в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 29 августа сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле напомнили, что культурное и историческое наследие страны не ограничивается только достижениями Петра первого и Екатерины Второй. Чиновник пояснил, что сейчас государство, общественные объединения, учителя в школах и преподаватели в вузах занимаются тем, чтобы это наследие постоянно доносилось до молодежи.

Понтифик знает российскую историю, и это очень хорошо. Она действительно глубока, имеет глубокие корни... И то, что понтифик звучит - это весьма и весьма отрадно. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что Глава Ватикана 25 августа по видеосвязи пообщался с участниками Всероссийской встречи католический молодежи в Петербурге. В частности, иностранец призвал участников мероприятия не забывать о наследии великой России и упомянул таких правителей, как Петр I и Екатерина II.

Песков: потеря "Луны-25" является поводом устранить ошибки, а не рвать на себе волосы.

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