Песков: потеря "Луны-25" является поводом устранить ошибки, а не рвать на себе волосы

Российскую лунную программу нужно продолжать, несмотря на неудачи, так как путь к звездам лежит через тернии. Такую позицию в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 29 августа сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник прокомментировал неудачный запуск миссии "Луна-25".
Безусловно, вся страна следила за лунной миссией космической. Но мы знаем с вами, что путь к звездам лежит через тернии. Ничего в этом нет страшного. Главное - продолжать уникальную космическую программу, которая содержит и лунный элемент.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Пресс-секретаря Кремля добавил, что потеря "Луны-25" является поводом для устранением ошибок. Дмитрий Песков пояснил, что освоение космического пространства и реализация сложных программ не бывают без сбоев, поэтому не стоит отчаиваться, а важно проанализировать причины и устранить их на следующий раз.
Песков: Путин никогда не обсуждал тему санкций Запада с Шольцем, Макроном.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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