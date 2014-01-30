Песков: потеря "Луны-25" является поводом устранить ошибки, а не рвать на себе волосы

В Кремле рассказали о необходимости исправить ошибки для реализации программы в дальнейшем.

Российскую лунную программу нужно продолжать, несмотря на неудачи, так как путь к звездам лежит через тернии. Такую позицию в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 29 августа сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник прокомментировал неудачный запуск миссии "Луна-25".

Безусловно, вся страна следила за лунной миссией космической. Но мы знаем с вами, что путь к звездам лежит через тернии. Ничего в этом нет страшного. Главное - продолжать уникальную космическую программу, которая содержит и лунный элемент. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Пресс-секретаря Кремля добавил, что потеря "Луны-25" является поводом для устранением ошибок. Дмитрий Песков пояснил, что освоение космического пространства и реализация сложных программ не бывают без сбоев, поэтому не стоит отчаиваться, а важно проанализировать причины и устранить их на следующий раз.

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