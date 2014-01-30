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Песков: Путин никогда не обсуждал тему санкций Запада с Шольцем, Макроном

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В Кремле оценили материал издания Bild.

Российский президент Владимир  Путин никогда не обсуждал тему антироссийских санкций стран коллективного Запада с немецким канцулером Олафом Шольцем, с французским лидером Эмманюэлем Макроном или другими политическими деятелями, которые вводили против Москвы данные рестрикции. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного телефонного брифинга от 29 августа поделился официальный представитель администрации страны Дмитрий Песков.

Я со своей стороны могу только подтвердить, что, действительно, президент Путин никогда не затрагивал тему санкций в своих контактах с руководителями стран, которые эти санкции вводили.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Таким образом чиновник прокомментировал публикацию газеты Германии Bild, в которой был приведен диалог Макрона и Шольца после двусторонних переговоров с Владимиром Путиным в марте 2022 года. Лидеры Франции и ФРГ были удивлены тем, что президент России не упомянул западные санкции, введенные против Москвы. 

Песков: системы ПВО России работают эффективно при отражении атак украинских дронов.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, дмитрий песков, запад, кремль, олаф шольц, санкции, эмманюэль макрон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости,

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