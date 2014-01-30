В Кремле оценили материал издания Bild.

Российский президент Владимир Путин никогда не обсуждал тему антироссийских санкций стран коллективного Запада с немецким канцулером Олафом Шольцем, с французским лидером Эмманюэлем Макроном или другими политическими деятелями, которые вводили против Москвы данные рестрикции. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного телефонного брифинга от 29 августа поделился официальный представитель администрации страны Дмитрий Песков.

Я со своей стороны могу только подтвердить, что, действительно, президент Путин никогда не затрагивал тему санкций в своих контактах с руководителями стран, которые эти санкции вводили. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Таким образом чиновник прокомментировал публикацию газеты Германии Bild, в которой был приведен диалог Макрона и Шольца после двусторонних переговоров с Владимиром Путиным в марте 2022 года. Лидеры Франции и ФРГ были удивлены тем, что президент России не упомянул западные санкции, введенные против Москвы.

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