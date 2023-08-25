Песков: системы ПВО России работают эффективно при отражении атак украинских дронов

В Кремле оценили террористическую направленность ударов ВСУ.

Отечественные системы противовоздушной обороны работают достаточно эффективно при отражении атак украинских беспилотников. Соответствующее мнение в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами 25 августа высказал официальный представитель администрации в Москве Дмитрий Песков.

Эта активность была и ранее. Достаточно эффективно работают все соответствующие системы противовоздушной обороны. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Дмитрий Песков назвал атаки украинских беспилотников на объекты в стране террористической активностью. Эксперт полагает, что специфика такой деятельности кроется в том, что она направлена на жилые дома и гражданские объекты, поэтому не всегда удается избегать повреждений.

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