Песков: системы ПВО России работают эффективно при отражении атак украинских дронов

Отечественные системы противовоздушной обороны работают достаточно эффективно при отражении атак украинских беспилотников. Соответствующее мнение в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами 25 августа высказал официальный представитель администрации в Москве Дмитрий Песков.
Эта активность была и ранее. Достаточно эффективно работают все соответствующие системы противовоздушной обороны.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Дмитрий Песков назвал атаки украинских беспилотников на объекты в стране террористической активностью. Эксперт полагает, что специфика такой деятельности кроется в том, что она направлена на жилые дома и гражданские объекты, поэтому не всегда удается избегать повреждений.
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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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