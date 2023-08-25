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Песков: системы ПВО России работают эффективно при отражении атак украинских дронов

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В Кремле оценили террористическую направленность ударов ВСУ.

Отечественные системы противовоздушной обороны работают достаточно эффективно при отражении атак украинских беспилотников. Соответствующее мнение в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами 25 августа высказал  официальный представитель администрации в Москве Дмитрий Песков.

Эта активность была и ранее. Достаточно эффективно работают все соответствующие системы противовоздушной обороны.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Дмитрий Песков назвал атаки украинских беспилотников на объекты в стране террористической активностью. Эксперт полагает, что специфика такой деятельности кроется в том, что она направлена на жилые дома и гражданские объекты, поэтому не всегда удается избегать повреждений.

В Кремле прокомментировали расследование катастрофы самолета Пригожина.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: беспилотники, всу, дмитрий песков, кремль, пво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине, Происшествия, Криминальные происшествия,

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