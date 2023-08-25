В Кремле прокомментировали расследование катастрофы самолета Пригожина

Дмитрий Песков оценил высказывания политиков на Западе о трагедии.

Фактов по авиакатастрофе, в которой погиб основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин пока не много, поэтому их еще предстоит выяснить в ходе следственных мероприятий. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами 25 августа рассказал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Такое заявление чиновник сделал в качестве ответа на вопрос СМИ о том, как он может прокомментировать высказывания западных политиков, которые утверждают что Кремль причастен к трагедии.

Здесь, конечно, нужно, освещая эту проблематику, основываться исключительно на фактах. Вчера, говоря на эту тему, президент сказал, что именно ждет результатов следствия, которое будет завершено в обозримом будущем, и мы с вами узнаем детали. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Эрдоганом.

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