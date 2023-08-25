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В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Эрдоганом

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Дмитрий Песков рассказал о том что официальные заявления стоит ожидать в скором времени.

 Встреча главы государства Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в ближайшее время. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами 25 августа рассказал официальный представитель администрации в Москве Дмитрий Песков. Чиновник заметил, что в скором времени общественности стоит ожидать официальной информации о мероприятии на высшем уровне.

Эта встреча состоится скоро. Но обычно мы с нашими странами-партнерами синхронизируем объявления о таких визитах, и мы уже в ближайшее время вам сообщим, когда точно и где точно она состоится. Уже она готовится, готовится весьма плотно.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Реджеп Эрдоган сообщил, что рассчитывает на визит президента РФ в августе.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: встреча путина и эрдогана, дмитрий песков, кремль, ткрция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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