Реджеп Эрдоган сообщил, что рассчитывает на визит президента РФ в августе

Глава Турции рассказал о готовности страны принять гостя из Москвы.

Тцркцкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу на брифинге с местными журналистами по завершению молитвы о том, что рассчитывает на то, что его российский коллега Владимир Путин совершил рабочую поездку в страну в течение месяца. Анкара готова принять иностранную делегацию из Москвы в августе.

Дата визита пока не определена, но наш министр иностранных дел, глава разведки - все проводят переговоры... думаю, что этот визит состоится в течение августа, дай Бог. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что ранее глава государства Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган подтвердили свое намерение встретиться в скором времени. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков добавил, что место и сроки встречи будут согласовываться по дипломатическим каналам.

Эрдоган напомнил о планах переработки в Турции российского зерна.

Фото и видео: YouTube / Haber Lütfen