Эрдоган напомнил о планах переработки в Турции российского зерна

Глава Турции рассказал о работе по линии Минсельхоза двух стран.

Анкара прикладывает усилия с целью реализации идеи о переработке на территории Турции российского зерна и поставке этой сельскохозяйственной продукции беднейшим странам мира. Соответствующее заявление в ходе общения с местными журналистами по завершении пятничной молитвы сделал глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Политик не стал уточнять СМИ временные сроки реализации инициативы и маршруты поставок. Сейчас обсуждения ведутся по линии Министерства по сельскому хозяйству, животноводству и продовольствия.

Мы на одной стороне с Россией в том, что касается этой проблемы. Мы будем поставлять в беднейшие африканские страны полученное из РФ по черноморскому коридору зерно, перерабатывая его у нас в муку. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что министр по иностранным делам РФ Сергей Лавров упоминал о том, что Москва в случае прекращения черноморской инициативы обеспечит поставки сопоставимой или большей партии зерна в беднейшие страны за свой счет и на безвозмездной основе.

Эрдоган заявил, что зерновая сделка "вошла в историю".

Фото и видео: YouTube / Haber Lütfen