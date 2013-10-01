По его словам, Анкара до последнего прилагала усилия с целью спасения зерновой сделки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка "вошла в историю". Об этом он сообщил на пресс-конференции в Стамбуле.

По его словам, Анкара до последнего прилагала усилия с целью спасения зерновой сделки. Он считает, что "черноморскую инициативу" можно считать дипломатическим успехом.

Благодаря ее реализации было вывезено свыше 33 млн тонн сельскохозяйственной продукции, что позволило воспрепятствовать продовольственному кризису. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Ранее Эрдоган заявил, что Путин хотел бы продолжения работы зерновой сделки.

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