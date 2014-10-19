Эрдоган считает, что Путин хотел бы продолжения работы зерновой сделки

По словам турецкого лидера, он продолжит переговоры с президентом РФ по зерновой сделке.

Президент РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы зерновой сделки. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле.

По словам турецкого лидера, он продолжит переговоры с Путиным по зерновой сделке. Эрдоган уточнил, что это произойдет после того, как он вернется из турне по странам Персидского залива. Он также не исключает возможность возобновления зерновой сделки до августа после планируемого им разговора.

Ранее Песков заявил о прекращении действия зерновой сделки до выполнения всех условий России.

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