США сохранят в полном объеме санкции в отношении Ирана

Мэттью Миллер оценил политику США в отношении властей в Тегеране.

В американском внешнеполитическом ведомстве намерены в полном объеме сохранять санкционное давление в отношении Ирана, в том числе в отношении воздушных судов, несмотря на гибель местного президента Эбрахима Раиси и главы министерства иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна в авиационной катастрофе. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Таким образом иностранный чиновник отреагировал на мнение корреспондента о том, что ограничения на поставки в Тегеран запчастей для самолетов могла стать причиной трагедии.

Мы совершенно не собираемся извиняться за санкционный режим. Иранское правительство использовало свои воздушные суда в целях транспортировки оборудования для поддержки терроризма. В связи с этим мы продолжим осуществлять в полном объеме санкционный режим, в том числе санкции в отношении воздушных судов, используемых иранским правительством. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Мэттью Миллер пояснил, что именно иранское правительство несет ответственность за решение поднимать в небо 45-летний вертолет при неблагоприятных погодных условиях. В Госдепе добавили, что несмотря на выражение официальных соболезнований Ирану в связи с авиакатастрофой, а также участие Вашингтона в минуте молчания в Совете Безопасности ООН, власти США фундаментально не планируют менять внешнюю политику в отношении данного государства

В Госдепе не видят причин для корректировки ядерных сил в ответ на учения РФ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State