Лидерство среди брендов заняла Lada.

Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 71% в 2024 году. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на данные аналитического центра "Автомаркетолог" и сети дилерских центров "Прагматика".

За первые четыре месяца год в Северной столице продали более 25 тысяч новых автомобилей. Этот показатель стал лучше на 71%, чем за аналогичный период в 2023-м. Лидерство среди брендов заняла Lada, которая продала 3 183 машины. Второе место у китайского Haval – 3 118 проданных машин.

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Фото: Piter.tv