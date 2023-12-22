Петербургские поликлиники получили уже больше двух третей запланированного оборудования

В этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в Петербурге планируется закупить 1044 единиц медицинского оборудования для городских поликлиник.

Петербургские поликлиники получили уже больше двух третей всего оборудования, запланированного к покупке в 2024 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщили в Смольном.

В этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в Петербурге планируется закупить 1044 единиц медицинского оборудования для городских поликлиник. Уже заключены контракты на приобретение 1043 единиц, из которых 746 поставлено в учреждения здравоохранения, а 721 - введено в эксплуатацию.

Для поликлиник закупаются эндоскопы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, КТ и МРТ. Также в медицинские учреждения поступает новое физиотерапевтическое и реабилитационное оборудование.

Помимо этого в 2024 году по программе запланирован капитальный ремонт на 61 объекте здравоохранения. По 59 из них уже заключены контракты, на 9 – работы выполнены.

На программу модернизации первичного звена здравоохранения в Петербурге в текущем году выделено более 3,82 млрд рублей. Из них 1,65 млрд – средства федерального бюджета, 2,17 млрд – из городского бюджета.

С начала 2024 года диспансеризацию прошли более миллиона жителей Петербурга. Согласно плану, до конца года диспансеризацию должны пройти свыше 3,1 млн петербуржцев, что на 15% больше, чем в 2023-м.

Фото: Piter.tv (архив)