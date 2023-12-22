С начала 2024 года диспансеризацию прошли более миллиона жителей Петербурга

Горожанам напомнили, что диспансеризацию граждане до 40 лет должны проходить раз в 3 года, а после 40 лет – ежегодно.

Диспансеризацию в Петербурге с начала 2024 года прошли более миллиона горожан. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 17 апреля.

Согласно плану, до конца года диспансеризацию должны пройти свыше 3,1 млн петербуржцев, что на 15% больше, чем в 2023-м. На данный момент наиболее активно обследуются жители Невского, Колпинского, Приморского и Московского районов.

Горожанам напомнили, что диспансеризацию граждане до 40 лет должны проходить раз в 3 года, а после 40 лет – ежегодно.

Очень часто люди могут и не подозревать о своих болезнях. Своевременная профилактическая проверка здоровья позволяет их выявить. Губернатор Петербурга

Записаться на обследование получится через единую справочную службу по телефону "122", "Госуслуги", сайт "Здоровье петербуржца" или по телефону районной поликлиники.

Ранее мы рассказывали о том, что в 2024 году на модернизацию петербургских поликлиник потратят почти 4 млрд рублей.

Фото: Piter.TV