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В Петербурге водителей предупредили о сбоях при оплате парковки через SMS
Сегодня, 15:18
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В Петербурге водителей предупредили о сбоях при оплате парковки через SMS

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Причина сбоя не уточняется.

В Петербурге водителей предупредили о сбоях при оплате парковки через SMS. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

Сбой при оплате парковки через СМС произошел сегодня днем, 20 мая. В опубликованном сообщении отметили, что для оплаты водители могут воспользоваться альтернативными способами. Причина сбоя не уточняется. Об изменении ситуации будет сообщено дополнительно.

Ранее мы сообщали, что продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 71% в 2024 году.

Фото: Piter.tv

Теги: оплата парковки, санкт-петербург, сбой, смс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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