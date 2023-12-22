Причина сбоя не уточняется.

В Петербурге водителей предупредили о сбоях при оплате парковки через SMS. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

Сбой при оплате парковки через СМС произошел сегодня днем, 20 мая. В опубликованном сообщении отметили, что для оплаты водители могут воспользоваться альтернативными способами. Причина сбоя не уточняется. Об изменении ситуации будет сообщено дополнительно.

Ранее мы сообщали, что продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 71% в 2024 году.

Фото: Piter.tv