Петербуржец, убегавший с места преступления, угодил под колеса автомобиля

Суд вынес ему приговор за кражу.

В Петербурге суд вынес приговор петербуржцу, который угодил под машину, когда убегал с места преступления. Подробности сообщили в прокуратуре Красногвардейского района.

Суд установил, что днём 30 июля 2023 года потерпевший оставил сумку с одеждой в кафе, расположенном в доме 10 по Заневскому проспекту. Подсудимый И. заметил на диване оставленные вещи и решил забрать их.

Скрываясь с места преступления, И. вышел на улицу, стал перебегать дорогу и попал под машину. В сознание он пришел только в больнице.

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.

Недавно нетрезвый мужчина угнал машину такси в Шушарах.

Видео: прокуратура Санкт-Петербурга