Дорожники досрочно отремонтируют Будапештскую улицу

Завершить ремонт проезжей части дорожники планируют до конца недели.

Во Фрунзенском районе Петербурга к концу подходит ремонт Будапештской улицы. Работы проводятся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" на семикилометровом участке от улицы Фучика до Малой Балканской улицы.

Как отметили в Смольном, специалисты с опережением графика отфрезеровали старое покрытие, уложили выравнивающий слой для повышения устойчивости основания дороги к высоким нагрузкам и приступили к укладке верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Завершить ремонт проезжей части дорожники планируют до конца недели. После чего будут сняты все ограничения движения.

Проектом также предусмотрено восстановление тротуаров с заменой бортовых камней.

Всего в 2024 году отремонтируют участки общей протяженностью более 170 км.

Ранее на набережной Макарова был завершен ремонт дороги.

Фото: Piter.tv (архив)