МО РФ сообщило об уничтожении расчетом "Корнет" командно-наблюдательного пункта ВСУ

"Калачик" рассказал о том, что на подготовку к стрельбе может уйти неделя.

Боевой расчет российского противотанкового ракетного комплекса "Корнет" ликвидировал командно-наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины, располагавшийся на правом берегу реки Днепр. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Специалисты заметили, что личный состав ТПРК совершил два прямых попадания по цели противника.

ПТРК "Корнет" выполнил стрельбу с максимальной дальности, превышающей 5 км. Выбранная для боевой работы позиция позволила беспрепятственно навести ракеты на цель. пресс-служба Минбороны РФ

В ТАСС уточнили, что на счету командира расчета ПТРК "Корнет" с позывным "Калачик" записано уже два уничтоженных танка ВСУ, три бронетранспортера, пять пикапов и около 150 ликвидированных человек из личного состава армии противника. Военнослужащий полагает, что его работа имеет сходства со снайперским делом. Он отметил, что подготовка к выстрелу занимает около недели, так как для начала требуется найти безопасную позицию с хорошим обзором местности, на господствующих высотах, а затем - провести наблюдение за целью.

Понять, что они делают, куда они привозят, куда они отходят, где они живут, и только потом уже, когда все доложили командирам нашим, вместе принимаем решение: когда отрабатывать и по каким целям. речь военнослужащего

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Фото и видео: Минобороны России