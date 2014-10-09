В Петербурге сотрудница "Адмиралтейских верфей" признана виновной в получении взятки

Суд назначил фигурантке наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей.

Должностное лицо судостроительного предприятия признано виновным в получении взятки, рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу 26 августа.

Доказательства, собранные следственным отделом по Адмиралтейскому району, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении экономиста по материально-техническому снабжению АО "Адмиралтейские верфи". Женщине в возрасте 56 лет вменяют п. "б" ч. 5 ст. 290 (три эпизода), пп. "б", "в" ч. 5 ст. 290 (три эпизода) УК РФ (получение взятки с вымогательством).

Следствие и суд установили, что подсудимая с апреля 2020 года по январь 2023-го получала взятки от представителей нескольких коммерческих организаций за своевременную оплату поставленных товаров и способствование на постоянной основе при заключении последующих договоров поставок, на общую сумму более 1,5 млн рублей.

Суд назначил фигурантке наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей и с лишением права заниматься деятельностью, которая связана с осуществлением закупок для государственных и муниципальных нужд, сроком на 5 лет.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге за взятку арестован старший инспектор МЧС Курортного района.

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