В Петербурге начальник территориального отдела полиции подозревается в получении взятки

Фигурант в декабре прошлого года получил от мигрантки взятку в размере 30 тыс. рублей за непривлечение ее к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию иностранцев на территории РФ.

В Петербурге в отношении начальника 14-го отдела полиции УМВД России по Фрунзенскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за незаконные действия). Кроме того, ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере) вменяют уроженке Узбекистана, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу 10 сентября.

Следствие утверждает, что начальник территориального отдела полиции в декабре прошлого года, находясь в служебном кабинете, который расположен на улице Купчинской, получил от мигрантки взятку в размере 30 тыс. рублей за непривлечение ее к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию иностранцев на территории РФ.

Правоохранителю уже предъявили обвинение, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Женщина, подозреваемая в даче взятки, также привлечена к уголовной ответственности, в том числе – за совершение фиктивной постановки на учет приезжих.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что количество уголовных дел о даче взятки увеличилось в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу