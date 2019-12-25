  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге начальник территориального отдела полиции подозревается в получении взятки
Сегодня, 11:18
178
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге начальник территориального отдела полиции подозревается в получении взятки

0 0

Фигурант в декабре прошлого года получил от мигрантки взятку в размере 30 тыс. рублей за непривлечение ее к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию иностранцев на территории РФ.

В Петербурге в отношении начальника 14-го отдела полиции УМВД России по Фрунзенскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290  УК РФ (получение взятки в значительном размере за незаконные действия). Кроме того, ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере) вменяют уроженке Узбекистана, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу 10 сентября. 

Следствие утверждает, что начальник территориального отдела полиции в декабре прошлого года, находясь в служебном кабинете, который расположен на улице Купчинской, получил от мигрантки взятку в размере 30 тыс. рублей за непривлечение ее к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию иностранцев на территории РФ. 

Правоохранителю уже предъявили обвинение, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Женщина, подозреваемая в даче взятки, также привлечена к уголовной ответственности, в том числе – за совершение фиктивной постановки на учет приезжих. 

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что количество уголовных дел о даче взятки увеличилось в Петербурге. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: дача взятки, получение взятки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии