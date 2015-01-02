Количество уголовных дел о даче взятки увеличилось в Петербурге

В первой половине текущего года районные суды рассмотрели 55 уголовных дел, возбужденных по ст. 291 УК РФ.

В судах Петербурга отмечается резкий рост дел о даче взяток. При этом дел о посредничестве стало меньше, передает "Нева.Тудей" 3 сентября.

В первой половине текущего года районные суды рассмотрели 55 уголовных дел, возбужденных по ст. 291 УК РФ (дача взятки). За весь 2023 год таких дел было 83.

Помимо этого, увеличивается количество возбужденных уголовных дел о мелком взяточничестве. С января по июнь суды Петербурга рассмотрели 12 таких дел.

Ранее по делу о взятке задержали замкомандующего Ленинградским военным округом.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)