В Петербурге расширяют программы трудоустройства для участников СВО

Работа по сопровождению соискателей выстроена на постоянной основе.

В Санкт-Петербурге продолжают развивать систему поддержки участников специальной военной операции, которые возвращаются к гражданской жизни и ищут работу. По данным Комитета по труду и занятости населения, за десять месяцев 2025 года число трудоустроенных участников СВО выросло на 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Одновременно увеличилось и количество обращений — почти на 42%.

Работа по сопровождению соискателей выстроена на постоянной основе. Служба занятости совместно с фондом "Защитники Отечества" ведёт базу почти из тысячи человек, заинтересованных в трудоустройстве. Для каждого участника подбирается индивидуальный карьерный маршрут с учётом профессионального опыта, навыков и текущей жизненной ситуации. Сопровождением занимаются специалисты профильных подразделений центров занятости.

Одним из ключевых инструментов остаются специализированные ярмарки вакансий, мотивационные встречи и выездные мероприятия на предприятия. Такой формат позволяет быстрее ориентироваться на рынке труда и понять, какие профессии сегодня наиболее востребованы. На встречах соискателям рассказывают о возможностях повышения квалификации и о направлениях, где можно рассчитывать на стабильную занятость и доход выше среднего по отрасли. Наибольший интерес, по наблюдениям специалистов, вызывают технические и производственные специальности.

Практическую часть дополняют экскурсии на предприятия. Участники СВО посещают производственные площадки, знакомятся с условиями труда и общаются с коллегами, которые уже прошли этап адаптации. Так, на Кингисеппском машиностроительном заводе сегодня работают около 50 ветеранов.

Отдельное внимание уделяется психологической поддержке. Для участников СВО и членов их семей организуют индивидуальные и групповые консультации, которые помогают снизить уровень тревожности и легче адаптироваться к изменениям. Такая поддержка, по оценке специалистов, напрямую влияет на успешность трудоустройства — соискатели увереннее проходят собеседования и быстрее встраиваются в рабочие коллективы.

Дополнительно ветераны и их семьи могут пройти профессиональное обучение в рамках национального проекта "Кадры". Сейчас доступно более 150 образовательных программ — от рабочих и технических специальностей до направлений в сфере IT, включая обучение операторов станков с ЧПУ, специалистов по беспилотным системам, веб-дизайнеров и других востребованных профессий.

Ранее бойца СВО из Кудрово посмертно представили к ордену Мужества.

Фото: Piter.tv