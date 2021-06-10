Пост главы комитета по труду и занятости Петербурга заняла Елена Замышляева

Она будет занимать эту должность временно.

Сегодня на сайте Администрации Северной столицы была обновлена информация о составе комитета по труду и занятости. На смену недавно арестованному Дмитрию Чернейко была поставлена Елена Замышляева, которая ранее занимала должность заместителя главы комитета, – следует из сообщения издания 78.ru.

Официального оповещения о новом назначении в Смольном еще не было. Занимая пост временно исполняющего обязанности председателя комитета, Замышляева отказывается давать преждевременные комментарии о планах на должности.

Ранее стало известно, что предыдущий глава комитета по труду Петербурга Дмитрий Чернейко был освобожден от должности по собственному желанию. Это произошло 25-го сентября. В настоящий момент бывший председатель и его жена проходят по уголовному делу о крупном мошенничестве. Об его задержании и версии следствия Piter.TV писал отдельно.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга