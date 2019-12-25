Безработными в Петербурге признаны более 100 тысяч горожан

В середине апреля на учете в качестве безработных в службе занятости населения Петербурга состояло почти 16,5 тысяч человек.

Во вторник, 17 ноября, стало известно о том, что в Петербурге насчитали 100 тысяч безработных. Об этом заявил председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко в ходе пресс-конференции.

Все эти страшные цифры действительно производят сильное впечатление, но надо иметь ввиду, что две трети из тех, кто встал к нам на учет в качестве безработного, не работали длительное время до 1 марта этого года Дмитрий Чернейко.

Стоит отметить, что в апреле в Северной столице было 16,5 тысяч безработные. А в марте — более 50 тысяч.

Ранее мы сообщали о том, что несовершеннолетняя петербурженка попыталась устроиться на работу в сфере эскорт-услуг.

Фото:pixabay