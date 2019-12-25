Безработными в Петербурге признаны более 100 тысяч горожан

Во вторник, 17 ноября, стало известно о том, что в Петербурге насчитали 100 тысяч безработных. Об этом заявил председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко в ходе пресс-конференции.
Все эти страшные цифры действительно производят сильное впечатление, но надо иметь ввиду, что две трети из тех, кто встал к нам на учет в качестве безработного, не работали длительное время до 1 марта этого года
Дмитрий Чернейко.
Стоит отметить, что в апреле в Северной столице было 16,5 тысяч безработные. А в марте — более 50 тысяч.
Ранее мы сообщали о том, что несовершеннолетняя петербурженка попыталась устроиться на работу в сфере эскорт-услуг.
Фото:pixabay
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