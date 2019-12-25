Несовершеннолетняя петербурженка попыталась устроиться на работу в сфере эскорт-услуг

В итоге ее несколько дней удерживали в отеле на Невском проспекте.

В полицию обратился отец несовершеннолетней, который утверждает, что его дочь склоняли к занятию проституцией. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Во вторник, 17 ноября, в 04:53 в полицию обратился 41-летний мужчина. Он попросил привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое представилось его 17-летней дочери Тимуром. Заявитель утверждает, что в период с 22:00 14 ноября по 13:00 16 ноября Тимур незаконно удерживал его дочь в отеле на Невском проспекте. Со слов мужчины, там Тимур совершил действия сексуального характера в отношении его дочери, а именно дважды склонил к оральному сексу и к занятию проституцией. Также он забрал у девушки ее мобильный телефон.

Была опрошена 17-летняя девушка. Она рассказала, что живет с мамой, сестрой и бабушкой и так как у нее проблемы с финансами, она решила найти себе работу в Кингисеппе. В социальной сети "ВКонтакте" девушка нашла объявление о работе и написала автору объявления. Несовершеннолетней предложили хороший заработок в сфере эскорта, то есть предоставление услуг сексуального характера за денежное вознаграждение. Девушку это предложение устроило, 14 ноября она позвонила на указанный номер, где ей ответил мужчина по имени Тимур. Они встретились около 21:00 около метро "Ленинский проспект", мужчине на вид 25-27 лет, азиатский тип лица.

Мужчина, изнасилованный супругами на проспекте Науки, не считает себя потерпевшим.

Фото: Piter.tv