Мужчина, изнасилованный супругами на проспекте Науки, не считает себя потерпевшим

Он попросил проверку по факту его сообщения о противоправных действиях в отношении него не проводить.

Полиция расследует дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении 35-летнего мужчины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В понедельник, 16 ноября в 04:47 в полицию обратился 35-летний житель Челябинской области. Он рассказал, что некие мужчина и женщина пригласили его к себе в гости на проспект Науки. Там хозяин квартиры избил его руками и совершил в его отношении насильственные действия сексуального характера. После этого, под угрозой физической расправы потерпевшего заставили написать долговую расписку на 350 000 рублей.

В 05:07 полиция по подозрению в совершенном преступлении задержала 41-летнего мужчину и 39-летнюю женщину. Мужчина уже был условно судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В этот же день в 12:10 из городской больницы поступила телефонограмма о том, что к ним самостоятельно обратился пострадавший, которому диагностировали острые трещины прямой кишки.

В 17:10 в полицию с заявлением снова обратился пострадавший, который попросил проверку по факту его сообщения о противоправных действиях в отношении него не проводить, так как он потерпевшим себя не считает.

Из квартиры изъято: следы пальцев рук, 2 мобильных телефона, смарт-часы, ноутбук, пододеяльник, 3 наволочки, 1 простыня, расписка. Производилось фотографирование.

Фото: Piter.tv