В Петербурге супруги изнасиловали парня с сайта знакомств

В Петербурге накануне семейная пара изнасиловала парня с сайта знакомств. Об этом сообщил РЕН-ТВ, ссылаясь на данные источника.
Муж и жена познакомились с молодым человеком на сайте и пригласили к себе для секса втроем. Уже в квартире у супружеской пары мужчине не понравилось, как молодой человек общается с его женой. Супруги изнасиловали молодого человека и сняли все на видео. За ролик они требовали у пострадавшего 200 тысяч рублей.
Пострадавший написал заявление в полицию, супругов задержали, заявитель проходит медицинское обследование.
Ранее на Петроградке похотливый пенсионер изнасиловал 33-летнюю девушку.
Фото: pixabay
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