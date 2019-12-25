В Петербурге супруги изнасиловали парня с сайта знакомств

Все происходящее они сняли на видео.

В Петербурге накануне семейная пара изнасиловала парня с сайта знакомств. Об этом сообщил РЕН-ТВ, ссылаясь на данные источника.

Муж и жена познакомились с молодым человеком на сайте и пригласили к себе для секса втроем. Уже в квартире у супружеской пары мужчине не понравилось, как молодой человек общается с его женой. Супруги изнасиловали молодого человека и сняли все на видео. За ролик они требовали у пострадавшего 200 тысяч рублей.

Пострадавший написал заявление в полицию, супругов задержали, заявитель проходит медицинское обследование.

Ранее на Петроградке похотливый пенсионер изнасиловал 33-летнюю девушку.

Фото: pixabay