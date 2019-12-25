На Петроградке похотливый пенсионер изнасиловал 33-летнюю девушку

Днем 15 ноября в полицию Петроградского района обратилась 33-летняя девушка. Она заявила, что стала жертвой пожилого насильника. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
По словам потерпевшей, днем ранее ее изнасиловал 62-летний мужчина в одной из квартир на Петропавловской улице. К вечеру воскресенья подозреваемого задержали. Из квартиры изъяли женское белье, постельное белье и биоматериалы.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Похотливого пенсионера поместили в изолятор.
Ранее мигрант едва не изнасиловал петербурженку в лесополосе Кудрово.
Фото: Piter.TV
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