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На Петроградке похотливый пенсионер изнасиловал 33-летнюю девушку
Сегодня, 9:00
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Alena_Zinovieva

На Петроградке похотливый пенсионер изнасиловал 33-летнюю девушку

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Из квартиры подозреваемого изъяли женское белье, постельное белье и биоматериалы.

Днем 15 ноября в полицию Петроградского района обратилась 33-летняя девушка. Она заявила, что стала жертвой пожилого насильника. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, днем ранее ее изнасиловал 62-летний мужчина в одной из квартир на Петропавловской улице. К вечеру воскресенья подозреваемого задержали. Из квартиры изъяли женское белье, постельное белье и биоматериалы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Похотливого пенсионера поместили в изолятор.

Ранее мигрант едва не изнасиловал петербурженку в лесополосе Кудрово.

Фото: Piter.TV

Теги: изнасилование, пенсионер, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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