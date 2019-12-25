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Мигрант едва не изнасиловал петербурженку в лесополосе Кудрово
Сегодня, 12:10
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Мигрант едва не изнасиловал петербурженку в лесополосе Кудрово

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Женщина активно сопротивлялась, и насильник сдался.

Утром 13 ноября в полицию обратилась 29-летняя жительница Кудрово. Как стало известно Piter.TV, женщина едва не стала жертвой насильника, пока шла по лесополосе между улицами Дыбенко и Новой.

Со слов горожанки, неизвестный напал на нее, силой повалив на землю. Мужчина попытался изнасиловать женщину, но встретил активное сопротивление и в итоге скрылся. Прибывшая на место полиция задержала неподалеку подозреваемого насильника, им оказался неработающий 31-летний гражданин Киргизии, приехавший в Россию на заработки.

Возбуждено уголовное дело, мигранта поместили в изолятор.

Ранее мы писали, что зарубившего жену топором жителя Всеволожска посадили под стражу.

Фото: Piter.TV

Теги: кудрово, мигрант, покушение на изнасилование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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