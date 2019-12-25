Зарубившего жену топором жителя Всеволожска посадили под стражу

Мужчина пробудет за решеткой до 10 января 2021 года.

Подозреваемому в жестоком убийстве жены-маникюрщицы жителю Всеволожска выбрали меру пресечения. 52-летнего мужчину заключили под стражу на два месяца – до 10 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Ленобласти.

Трагедия произошла днем 11 ноября. Мужчина явился в маникюрный салон в ТРК на Магистральной улице, в котором работала его супруга. Обвиняемый несколько раз выстрелил из травматического пистолета в лицо женщины и добил ее топором. После он скрылся с места преступления, однако вскоре был задержан.

Известно, что в последнее время подозреваемый без повода ревновал свою жену. В результате та переехала с 5-летней дочерью, однако мужчина не оставил их в покое. Несколько недель назад он отрезал косу своей возлюбленной и угрожал убийством. Женщина обращалась в полицию, однако сотрудники правоохранительных органов основания для возбуждения дела не нашли. Теперь дело возбуждено по статье "Убийство".

Ранее мы писали, что на Кировском заводе рабочего придавил трехтонный цилиндр.

Фото: Piter.TV