На Кировском заводе рабочего придавил трехтонный цилиндр

Пострадавший попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

В пятницу, 13 ноября, на территории Кировского завода произошло ЧП, в результате которого один из рабочих получил серьезные травмы. Подробности рассказал источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, около 10 часов утра мужчину придавило трехтонным цилиндром. Коллеги вытащили пострадавшего и вызвали скорую помощь. Рабочего экстренно госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

На месте ЧП работают сотрудники полиции. В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося.

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Фото: Википедия