Электричка загорелась на железной дороге в Курортном районе

Пассажиров эвакуировали из электропоезда.

Утром 13-го ноября произошел пожар в электричке, она находилась на железнодорожной станции в Белоострове. Пассажиров эвакуировали, узнал Piter.TV от источника.

Проблемы начались еще на подъезде к станции. Пожар зарегистрировали в 08:16. В 08:34 дым появился в головном вагоне. Всего электропоезд состоит из шести составов. После этого сотрудники железной дороги отключили напряжение. Из-за происшествия другим электричкам, следующим из Сестрорецка в Петербург, пришлось задержаться.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пятница 13-е началась в Петербурге с туманов.

Фото: Piter.TV