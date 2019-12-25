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Электричка загорелась на железной дороге в Курортном районе
Сегодня, 8:53
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Электричка загорелась на железной дороге в Курортном районе

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Пассажиров эвакуировали из электропоезда.

Утром 13-го ноября произошел пожар в электричке, она находилась на железнодорожной станции в Белоострове. Пассажиров эвакуировали, узнал Piter.TV от источника.

Проблемы начались еще на подъезде к станции. Пожар зарегистрировали в 08:16. В 08:34 дым появился в головном вагоне. Всего электропоезд состоит из шести составов. После этого сотрудники железной дороги отключили напряжение. Из-за происшествия другим электричкам, следующим из Сестрорецка в Петербург, пришлось задержаться. 

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пятница 13-е началась в Петербурге с туманов. 

Фото: Piter.TV

Теги: железная дорога, пожар, электричка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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