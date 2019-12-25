Пятница 13-е началась в Петербурге с туманов

Утром 13 ноября Петербург накрыло туманом. Днем погода прояснится и будет преимущественно облачной и без существенных осадков. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС России, ссылаясь на прогноз синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Сегодня воздух в Петербурге прогреется до +3…+5 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью 3-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало.
Ранее мы писали, что в Ленобласти 13 ноября ожидаются туман и гололедица.
Фото: ВКонтакте / Владимир Ларионов
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