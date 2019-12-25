Глава комитета по труду Петербурга рассказал, как рынок восстанавливается после пандемии

Больше всех пострадали сферы гостеприимства, общественного питания и туризма.

Экономика Петербурга существенно изменилась из-за прошлогодней пандемии по коронавирусу. Глава комитета по труду и занятости населения города Дмитрий Чернейко рассказал, как рынок труда восстанавливается после пандемии. Об этом в четверг, 10 июня, сообщают "Невские Новости".

По словам главы, Петербург отличается диверсифицированной экономикой. Благодаря которой даже во время пандемии крупные предприятия и сфера торговли продолжали свою работу. Именно это позволило большей части населения не потерять свои рабочие места. Ещё около 500 тыс. петербуржцев хоть и перевелись на удаленную работу, но при этом работали и получали заработную плату.

Однако не все отрасли выдержали пандемию по коронавирусу. Больше всех пострадали сферы гостеприимства, общественного питания и туризма. По словам Чернейко, власти Петербурга всячески стараются оказать помощь данным областям. К примеру, для них проводят различные мероприятия по организации работы в "новых" условиях.

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Фото: gov.spb.ru