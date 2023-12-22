Бывший заместитель главы комитета по строительству Ленобласти предстанет перед судом за взятки

Кроме того, в совершении преступления по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки) обвинен генеральный директор одной из коммерческих структур.

ГСУ СК РФ по Петербургу завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя председателя комитета по строительству Ленобласти. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Кроме того, в совершении преступления по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки) обвинен генеральный директор одной из коммерческих структур. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 24 апреля.

Следствие утверждает, что чиновник в период с сентября 2022 года по февраль 2023-го систематически получал взятки от генерального директора коммерческой структуры, которая занимается строительством. Общая сумма средств – 2 млн 200 тыс. рублей.

Обвиняемому платили за общее покровительство, в том числе – согласование оплаты по государственному и муниципальному контрактам. Фигурантов задержали 4 февраля прошлого года у одного из домов по улице Маршала Блюхера при передаче взятки в размере 500 тыс. рублей.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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