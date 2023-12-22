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Замминистру обороны РФ предъявили обвинение во взяточничестве

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Решением Басманного суда его отправили под стражу на два месяца.

Заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову предъявили обвинение во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Решением Басманного суда Иванов отправлен под стражу до 23 июня. По данным следствия, замминистра обороны вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере. Уточняется, что речь идет об оказании услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Также суд арестовал Сергея Бородина, который находился в дружеских отношениях с обвиняемым. Его арестовали на два месяца. По статье "Получение взятки в особо крупном размере" фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Югре будут судить застройщика за мошенничество на сумму 130 млн.

Видео: Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Теги: взяточничество, замминистра обороны рф, обвинение, тимур иванов
Категории: Лента новостей, Новости России,

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