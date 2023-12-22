В Югре будут судить застройщика за мошенничество на сумму 130 млн

Материалы направлены в суд для изучения по существу.

В Югре будут судить застройщика за мошенничество на сумму 130 миллионов рублей, полученных от дольщиков. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления российских правоохранительных органов. Оперативники установили, что в период с 2016 по 2023 год злоумышленник действовал умышленно, обладая опыт руководства строительными организациями. В нарушение требований законодательства страны об участии в долевом строительстве, он привлёк для создания двух многоквартирных жилых домов денежные средства граждан. Дольщики были уверены в законности стройки, поэтому заключили с аферистом договоры. Они перевели преступнику крупные суммы на счета аффилированных ему компаний.

Злоумышленник занимался возведением домов в микрорайонах № 3 и № 11 Нефтеюганска, пообещав клиентам завершить строительство в 2021 году. Однако своих обязательств строительная организация так и не выполнила. пресс-слкжба МВД РФ по региону

В настоящее время ведётся процедура банкротства. Дополнительно обвиняемый знал вступившем в законную силу решении суда по гражданскому делу о защите прав, но проигнорировал требования исполнительного документа. Он отказался выполнить возложенные на него судебной инстанций обязательства, имея на то реальную возможность. Потерпевшими признаны 63 физических лица. Материалы расследования направлены в Нефтеюганский районный суд.

В Колпино нетрезвая женщина напала на своего сына с ножом.

Фото и видео: МВД Медиа