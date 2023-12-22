Скотт Риттер напомнил о том, что на Украине должны были состояться выборы президента.

Правительство при лидере киевского режима Владимире Зеленском падет в ближайшие месяцы. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик ВС США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью журналисту из США Джеффу Норману в его программе Ask the Inspector. Иностранец добавил, что глава государства так и не провел президентские выборы, в то время как срок его должностных полномочий завершается в конце мая текущего года. При этом для ВСУ на поле боя сложилось отчаянное положение.

Я думаю, мы увидим конец режима Зеленского уже к маю или июню. Зеленский тянет время в ожидании чуда, будь то французские или польские войска, а также решение НАТО вмешаться. Скотт Риттер, эксперт

Риттер заявил, что ВСУ столкнулись с нехваткой солдат.

Фото и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty