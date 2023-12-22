Эксперт прокомментировал ситуацию с личным составом ВСУ.

Вооруженные силы Украины столкнулись с острой нехваткой солдат и теряют до одной тысячи солдат ежесуточно, поэтому не обладают ресурсами для сдерживания российского натиска. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Danny Haiphong. Иностранный аналитик заметил, что армии киевского режима необходима живая сила прямо сейчас. Он не исключил, что поэтому западные военнослужащие могут оказаться на задних линях фронта, чтобы оставшиеся остатки ВСУ могли отправиться на линию соприкосновения. Однако эксперт полагает, что ирония ситуации заключается в том, что даже при таком раскладе в сражениях смогут участвовать не более 600 тысяч человек.

Украина в чрезвычайно тяжелой ситуации в настоящий момент. Зеленский вышел и сказал, что им не хватает 700 тыс. военных. Куда они делись? Не знаю, все мертвы. И у них в резерве есть только 200-300 тыс. солдат, которых можно было бы отправить на фронт. Скотт Риттер, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong