Скотт Риттер оценил попытки союзников Киева помешать Москве продвигаться на СВО.

Украина находится на грани коллапса, а ее международные союзники из стран коллективного Запада не способны изменить исход событий. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик ВС США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный аналитик подчеркнул, что партнеры киевского режима испытывают собственные проблемы в национальных Вооруженных силах. В это же время Североатлантический военный альянс фактически оказался на грани развала. По мнению специалиста, сейчас никто не хочет идти воевать за западные ценности, а ВСУ теряют последнюю живую силу, пока остатки солдат пытаются убежать с поля боя.

Западные страны знают, что Украина находится на грани коллапса, пока мы здесь с вами говорим. Это происходит прямо сейчас, они знают, что все кончено и единственный шанс, который у них сейчас остался, — это вовлечь НАТО, но альянс не собирается вмешиваться. Скотт Риттер, эксперт

Скотт Риттер заметил, что российское руководство ясно дало понять мировому сообществу, что Москва может сделать так, что Украина исчезнет за день при помощи обычных видов вооружений. На текущий момент Россия выигрывает в сражениях, поэтому у ее армии причин менять алгоритм действий. Экс-разведчик США предположил, что ВС РФ продолжит держать намеченный курс, но может нарастить темпы.

"Все кончено". В США раскрыли, как Россия ударила в самое уязвимое место ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works