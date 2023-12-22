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"Все кончено". В США раскрыли, как Россия ударила в самое уязвимое место ВСУ

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Скотт Риттер объяснил успехи России на поле боя.

Российская армия, имеющая превосходство в воздушном пространстве, активно пользуется тем, что у киевского режима катастрофически не хватает систем противовоздушной обороны. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик ВС США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению  за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный специалист добавил, что сейчас ВС России с помощью беспилотников и гиперзвуковых ракет буквально зачищают районы сражений.

Россия контролирует воздушное пространство, и не только на поле боя с помощью планирующих бомб, но и в тылу с помощью дронов. Для Украины всё кончено.

Скотт Риттер, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works

Теги: беспилотники, пво, скотт риттер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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