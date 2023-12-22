Москва возьмет под свой контроль территории, размещенные по левому берегу реки Днепр. Этот водный объект станет фактической государственной границей Украины. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик Вооруженных США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Through the eyes of. Иностранный специалист уточнил, что появление российских сил на левобережной территории соседнего государства означает то, что крупные города, в том числе и Харьков и Сумы, перейдут под контроль России. Аналитик добавил, что закрепление на этих землях позволит высвободить значительные силы для включения Одессы в состав РФ.
Я думаю, что <…> Россия будет контролировать реку Днепр. <…> Это станет новой границей, которую будет патрулировать днепровская флотилии.
Скотт Риттер, эксперт
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Фото и видео: YouTube / Through the eyes of
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