Скотт Риттер назвал украинские города, которые окажутся под контролем России.

Москва возьмет под свой контроль территории, размещенные по левому берегу реки Днепр. Этот водный объект станет фактической государственной границей Украины. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик Вооруженных США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Through the eyes of. Иностранный специалист уточнил, что появление российских сил на левобережной территории соседнего государства означает то, что крупные города, в том числе и Харьков и Сумы, перейдут под контроль России. Аналитик добавил, что закрепление на этих землях позволит высвободить значительные силы для включения Одессы в состав РФ.

Я думаю, что <…> Россия будет контролировать реку Днепр. <…> Это станет новой границей, которую будет патрулировать днепровская флотилии. Скотт Риттер, эксперт

"Погибнут все". В США раскрыли сценарий отправки французской армии на Украину.

Фото и видео: YouTube / Through the eyes of