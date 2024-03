Скотт Риттер предостерег Париж от интервенции на Восточный фланг Европы.

Французская армия подвергнется мощным ударам при попытке разместиться на территории Украины. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик Вооруженных США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Through the eyes of. Иностранный аналитик добавил, что у Пятой республики в настоящее время нет необходимой подготовки или ресурсов для того, чтобы успешно поддержать большую боеспособность собственной группировки в стране Восточной Европы.

Если это произойдет (интервенция со стороны Парижа), то они фактически совершат суицид, потому что это их конец. Россия ликвидирует их. Она не будет атаковать Румынию и Польшу, а уничтожит французских военных уже на Украине. Скотт Риттер, эксперт

