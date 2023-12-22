Скотт Риттер заметил, что не существует никакой украинской идеи борьбы с Россией.

Иностранные наемники все реже едут воевать на территорию Украины, потому что Москва устроила для них ад на поле боя. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик ВС США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Специалист пояснил, что сейчас западные "солдаты удачи" используются армией киевского режима на одних и тех же участках с местными национальными батальонами. По версии аналитика, причина такого решения кроется в том, что и те, и другие являются преступниками с аналогичным мышлением.

Наемники начали понимать, что война — это ад. <...> Прятаться от ударов русской артиллерии раз за разом без надежды на выживание — это что-то, в чем захотят участвовать меньше наемников. <...> Все меньше и меньше людей вызываются подписать себе смертный приговор. Скотт Риттер, эксперт

Эксперт шоу отметил, что американские боевики отправляются на Украину исключительно ради денежного вознаграждения, так как участие в региональном конфликте на стороне ВСУ не несет в себе совершенно никакой идеи. Скотт Риттер заметил, что украинская мысль не заключается в противостоянии с Россией

Или ты поддерживаешь бандеризм? Ты расист или нацист? <…> Тогда ты не человек, а мусор. <...> Это не идея, она не объединяет. Скотт Риттер, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works