Скотт Риттер прокомментировал предложение Эмманюэля Макрона к странам-членам НАТО.

Ядерная война может начаться в течение нескольких дней в том случае, если французский лидер Эммануэль Макрон решит направить западных военнослужащих на территорию Украины. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик ВС США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала журналиста Эндрю Наполитано. Ведущий шоу выразил удивление словам главы Елисейского дворца о возможной отправке войск для поддержки ВСУ, заявив, что европейский президент не может представить, чтобыжители его страны действительно хотели однажды проснуться утром и увидеть перед собой уничтоженный Париж.

Я хочу, чтобы все понимали: если Франция пойдет до конца и отправит свои войска на Украину, то мы вступим на путь ядерной войны, которая может начаться в течение нескольких дней. Они не проснутся. Скотт Риттер, эксперт

"Они парализованы". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на передовой.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom