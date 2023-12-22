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"Они не проснутся": в США назвали срок начала ядерной войны

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Скотт Риттер прокомментировал предложение Эмманюэля Макрона к странам-членам НАТО.

Ядерная война может начаться в течение нескольких дней в том случае, если французский лидер Эммануэль Макрон решит направить западных военнослужащих на территорию Украины. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик ВС США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению  за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала журналиста Эндрю Наполитано. Ведущий шоу выразил удивление словам главы Елисейского дворца о возможной отправке войск для поддержки ВСУ, заявив, что европейский президент не может представить, чтобыжители его страны действительно хотели однажды проснуться утром и увидеть перед собой уничтоженный Париж.

Я хочу, чтобы все понимали: если Франция пойдет до конца и отправит свои войска на Украину, то мы вступим на путь ядерной войны, которая может начаться в течение нескольких дней. Они не проснутся.

Скотт Риттер, эксперт

"Они парализованы". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на передовой.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom

Теги: отправка войск, скотт риттер, ядерная война
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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