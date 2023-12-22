Скотт Риттер прокомментировал применение беспилотников Россией в ходе боев.

Российские Вооруженные силы наносят серьезный урон армии киевского режима при помощи современных беспилотников. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик ВС США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный аналитик добавил, что Москва способна применять дроны не только по одиночке, но также и координировать работу нескольких БПЛА одновременно. Технологии использования таких средств изменили правила сражений с противником.

Чтобы бороться с новой Геранью-2, которая не дорогостоящая в производстве, Украине придется активировать радары ПВО, которые сразу будут обнаружены, им придется запустить системы ПВО. Одна ракета Patriot <…> стоит сотни тысяч, если не миллионы долларов. Скотт Риттер, эксперт

Скотт Риттер добавил, что российские силы применяют беспилотники с разрушительным эффектом, обладая абсолютным превосходством в этой сфере. В тоже время армия киевского режима остается парализирована. Солдаты не способны двигаться, так как в противном случае будут обнаружены и ликвидированы.

Разведчик рассказал о бригаде, которую Макрон может отправить на Украину.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works