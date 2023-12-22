Разведчик рассказал о бригаде, которую Макрон может отправить на Украину

Скотт Риттер считает, что военнослужащие Франции не изменят ситуацию для ВСУ.

Париж может быстро отправить на территорию Украины лишь один собственный батальон, усиленный до бригады. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик ВС США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала The Rock FOXX. Иностранный специалист заметил, что речь идет о солдатах, которые в рамках Североатлантической миссии "Орел" базируются сейчас в Румынии. Елисейский дворец намерен увеличить состав подразделения к 2025 году, но в случае начала операции для ВСУ, это может произойти быстрее, в экстренном порядке.

Какие французские подразделения поедут на Украину? <...> Батальон в Румынии — это ближайшее к Украине французское подразделение. Его могут усилить до размера бригады. Скотт Риттер, эксперт

В настоящее время французский батальон включает в себя 13 основных боевых танков Leclerc,. Сухопутные войска поддерживаются четырьмя истребителями Raphal.

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Фото и видео: YouTube / the Rock FOXX