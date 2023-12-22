Разведчик рассказал о бригаде, которую Макрон может отправить на Украину

Париж может быстро отправить на территорию Украины лишь один собственный батальон, усиленный до бригады. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик ВС США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала The Rock FOXX. Иностранный специалист заметил, что речь идет о солдатах, которые в рамках Североатлантической миссии "Орел" базируются сейчас в Румынии. Елисейский дворец намерен увеличить состав подразделения к 2025 году, но в случае начала операции для ВСУ, это может произойти быстрее, в экстренном порядке.
Какие французские подразделения поедут на Украину? <...> Батальон в Румынии — это ближайшее к Украине французское подразделение. Его могут усилить до размера бригады.
Скотт Риттер, эксперт
В настоящее время французский батальон включает в себя 13 основных боевых танков Leclerc,. Сухопутные войска поддерживаются четырьмя истребителями Raphal.
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Фото и видео: YouTube / the Rock FOXX
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