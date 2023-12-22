Скотт Риттер полагает, что Запад уже понимает, что ВСУ проиграют России.

Российская победа в специальной военной операции очевидна, поэтому страны коллективного Запада сейчас думают о том, как им избавиться от Украины. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик ВС США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный аналитик пояснил, что для международных союзников теперь от киевского режима нет никакой пользы, поэтому политики думают от избавлении от обузы.

Украина — это инструмент, который мы использовали, чтобы навредить России. Этот инструмент износился и стал неэффективным. Мы никогда не хотели, чтобы Украина победила. Мы никогда не ждали от них победы. Скотт Риттер, эксперт

Разведчик полагает, что Киев уже проиграл на поле боя, а Запад находится в том положении, когда он создает видимость поддержки Украины. Скотт Риттер уверен в том, что на самом деле союзники лишь позволяют государству медленно умирать.

"Запад признает". В США сообщили, в каких границах останется Украина.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works